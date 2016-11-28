МИД РФ: боевики ИГИЛ и «ан-Нусры» самостоятельно производят иприт

Террористы из организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в РФ) самостоятельно производят иприт и другие отравляющие вещества, которые они применяют в качестве химоружия в Сирии.

Об этом сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«Думаю, что этот иприт — местного, кустарного производства», — приводит ТАСС сообщение представителя департамента.

Он подчеркнул, что во владении террористов находятся необходимые технологии, исходные материалы и производственные мощности для производства этих отравляющих веществ. Соответствующую информацию также подтверждает Организация по запрещению химического оружия.

При этом Михаил Ульянов отметил, что значительная часть запасов химоружия на складах сирийской армии была уничтожена еще до присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия, а оставшиеся боеприпасы были вывезены за пределы республики и уничтожены.

