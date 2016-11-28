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Пострадавшие при пожаре на складе в Ижевске пробудут в больнице 5 дней

Госпитализированные в больницу 5 человек в основном жалуются на кашель

Пострадавшие при пожаре на складе в Ижевске пробудут в больнице 5 дней, сообщил заведующий отделением острых отравлений городской клинической больницы № 6 Алексей Мокрушин.

«Я думаю, что больные все поправятся, наблюдать их будем в течение 4–5 дней из-за риска легочных осложнений вследствие дыхания ядовитыми продуктами горения», — приводит слова Мокрушина ИА «Сусанин».

По его словам, тяжелых дыхательных нарушений у пострадавших нет, однако больные в основном жалуются на кашель.

«Мы исходим еще и из их состояния, четыре дня минимум — и, думаю, все поправятся», — добавил Мокрушин.

Напомним, возгорание на складе произошло в минувшее воскресенье, 17 ноября. Горение происходило на площади 4 тыс. кв. м. В результате инцидента погиб 18-летний работник склада, еще четыре человека получили различные травмы. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели человека.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Пострадавшие при пожаре на складе в Ижевске пробудут в больнице 5 дней

Госпитализированные в больницу 5 человек в основном жалуются на кашель

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