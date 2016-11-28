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Понедельник,
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Полиция задержала двух человек около университета в Огайо

Информации о том, связаны ли они со стрелком, пока нет

Полицейские задержали двух человек около кампуса университета в Огайо, где произошла стрельба.

Информации о том, связаны ли они с нападавшим, пока нет, сообщает Life.ru.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу на территории государственного университета Огайо (США).

Стрелок был ликвидирован, однако в полиции не исключили, что он мог действовать не один.

При нападении пострадали как минимум девять человек — все они госпитализированы. Один из раненых находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Полиция задержала двух человек около университета в Огайо

Информации о том, связаны ли они со стрелком, пока нет

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