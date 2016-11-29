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«Нормандская четверка»: сверить часы в Минске

В преддверии встречи «Известия» вспомнили, как появился и развивался формат «четверки», и проанализировали, каких результатов можно ждать от предстоящего события

Фото: TASS/DPA/Michael Kappeler

Очередная встреча глав внешеполитических ведомств «нормандской четверки» состоится в Минске 29 ноября. Она станет второй за текущую осень — до этого лидеры четырех стран встретились 19 октября в Берлине, — однако и участники, и эксперты склоняются к тому, что сенсационных соглашений на ней вряд ли удастся достигнуть.

С чего начиналась «четверка»

В «четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия.

«Нормандский формат» появился в июне 2014 года — тогда во Франции, на мероприятиях, посвященных 70-летию высадки союзников у берегов Нормандии, состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. При разговоре, который продолжался около 15 минут, присутствовали французский президент Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впоследствии только за 2014–2015 годы состоялось 11 встреч в этом формате: восемь раз на уровне глав министерств иностранных дел и три — на уровне глав государств.

Чаще лидеры стран «четверки» обращались к телефонным переговорам — только за первые полтора года существования формата они созванивались в полном составе 14 раз.

Последняя встреча состоялась в Берлине 19 октября 2016 года на уровне глав государств.

Основные темы

Изначально главной и единственной темой встреч «нормандской четверки» было урегулирование кризиса на юго-востоке Украины и способствование выполнению достигнутых в Минске договоренностей. Однако постепенно повестка встреч расширялась.

Так, на состоявшейся 2 октября 2015 года в Париже встрече лидеров стран «четверки», помимо ситуации на Украине, Владимир Путин и Франсуа Олланд обсудили ситуацию с «Мистралями», которые должны были быть поставлены в Россию (и сошлись на мнении, что решение вопроса отвечает интересам всех сторон).

Кроме того, поднимался вопрос о ситуации в Сирии — в частности, российский лидер призвал коллег привлечь к работе международного координационного центра других представителей мирового сообщества.

Обсуждался и газовый вопрос между Россией и Украиной. Тогда же было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений в зоне конфликта на юго-востоке Украины, а также о разминировании части территорий на Донбассе, а все участники высоко оценили продуктивность встречи.

Перерыв длиною в год

После серьезного продвижения в этом вопросе в октябре 2015 года последовал длительный перерыв — последняя встреча глав государств «четверки» (и первая в этом году) состоялась 19 октября 2016 года в Берлине на фоне регулярных срывов в исполнении пунктов Минских соглашений, а эксперты не склонны были рассматривать саму встречу как потенциально прорывную. Тем не менее ее результаты позитивно оценили и представители российской стороны, и члены европейского сообщества.

Так, глава международного комитета Госдумы Константин Косачев написал в своем аккаунте в Facebook, что «Берлинская встреча в «нормандском формате» показала, что формат жив. И, что еще более важно, живы Минские соглашения и сам Минский процесс».

Как и на встрече почти годичной давности, помимо ситуации на Украине, лидеры стран подняли тему Сирии — в частности, тяжелую гуманитарную ситуацию, сложившуюся вокруг сирийского Алеппо. Однако главным достижением октябрьской встречи стала договоренность о вводе на Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. И, несмотря на то что ни в переговорах по Украине, ни в переговорах по Сирии значимых соглашений достигнуть не удалось, именно отмеченная всеми участниками конструктивность состоявшихся переговоров может стать фундаментом для дальнейшего прогресса.

«Сложно и медленно»

29 ноября в Минске должна состояться встреча представителей глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Ранее, 28 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу, отметив, что она, вероятнее всего, будет носить рабочий характер.

«Скорее это рабочая встреча, с тем чтобы «сверить часы» и с тем чтобы избежать ненужных и вредных для процесса пауз вообще, и на высоком, и на высшем уровне», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Он также заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать встречи лидеров стран-участниц «четверки». О том, что такая встреча на высшем уровне может состояться, заявляли в Киеве 21 ноября.

24 ноября предстоящую встречу с коллегами прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров — как и Дмитрий Песков, он подчеркнул, что речь не идет о достижении соглашений по решающим вопросам. По словам Сергея Лаврова, встреча связана с необходимостью одобрить «дорожную карту». При этом глава МИД РФ отметил, что «пока такого консенсуса не просматривается».

«Сохраняется достаточно серьезный риск, что это может опять оказаться встречей ради встречи», — отметил дипломат, поддержав, таким образом, своих немецких коллег. О том, что реализация «дорожной карты» по выполнению Минских договоренностей пока идет «сложно и медленно», официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил 21 ноября, анонсируя возможную встречу в столице Белоруссии.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Нормандская четверка»: сверить часы в Минске

«Нормандская четверка»: сверить часы в МинскеВ преддверии встречи «Известия» вспомнили, как появился и развивался формат «четверки», и проанализировали, каких результатов можно ждать от предстоящего события

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