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Обама не поедет на похороны Фиделя Кастро

Об этом сообщил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест

Президент США Барак Обама не поедет на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Об этом сообщил пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

По его словам, прощаться с Кастро не поедут ни президент, ни вице-президент страны.

Кроме того, Эрнест не смог ответить на вопрос о возможном присутствии на похоронах госсекретаря Джона Керри, предложив журналистам «дождаться пресс-релиза», передает «РИА Новости».

Напомним, делегацию России на похоронах Кастро возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фидель Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет. Похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Обама не поедет на похороны Фиделя Кастро

Об этом сообщил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест

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