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Карякин и Карлсен сыграли вничью 12-ю партию

Счет в матче между претендентом и действующим чемпионом мира составляет 6:6

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью 12-ю партию в матче за чемпионство мира.

Общий счет в матче составил 6:6.

Последний поединок в обычной серии партий продолжался 40 минут. Дальнейшую судьбу шахматной короны будет решать тай-брейк, сообщает «РИА Новости».

Этот тур чемпионата будет состоять из четырех партий с контролем времени 25 минут и плюс 10 секунд на ход после 61-го хода.

В случае если и тай-брейк не выявит победителя, претендента и чемпиона будет ожидать серия блицев с пятиминутным временем на обдумывание хода и так называемый армагеддон, в котором в случае ничьей выигрывают черные фигуры.

Читайте также: «Если Карлсен продолжит в том же духе, он не выиграет ни одной партии»

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Карякин и Карлсен сыграли вничью 12-ю партию

Счет в матче между претендентом и действующим чемпионом мира составляет 6:6

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