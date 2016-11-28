В Санкт-Петербурге вручили премию имени Лихачева

Лауреатами премии им. Д.С. Лихачева стали петербуржцы, которые внесли значительный вклад в сохранение культуры России и стали продолжателями проектов, начатых Лихачевым
Премии им. Д.С. Лихачева удостоились жители Санкт-Петербурга, которые внесли существенный вклад в сохранение российской культуры и стали продолжателями проектов, начатых Лихачевым. Награждение прошло в зале Академической капеллы.
Как сообщает ТАСС, премию получили: глава отдела древнерусской литературы Наталья Понырко, создатель кафедры библиотеки (изучения Библии) СПбГУ Анатолий Алексеев, руководитель староладожской археологической экспедиции Анатолий Кирпичников, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и основатель Театрального центра им. А.С. Пушкина Владимир Рецептер.
Отмечается, что медали с портретом академика и грамоты лауреаты получили из рук президента Российской академии образования, руководителя Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. На церемонии награждения присутствовали все лауреаты, кроме Михаила Пиотровского, который является помощником Лихачева в продвижении одного из основных дел его жизни — Декларации прав культуры. По данным агентства, директор Эрмитажа сейчас находится на конференции в Лондоне, которая посвящена охране культурного наследия в условиях войны. Там Пиотровский выступил с речью о новом звучании этого документа.
Ранее «Известия» писали, что в Москве вручили «Премию Рунета 2016». Статуэтки получили лауреаты в шести основных, двух специальных и одной номинации народного голосования. Лауреатами «Премии Рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях: «Государство и общество», «Культура, СМИ и массовые коммуникации», «Развлечения, здоровье и отдых», «Социально значимые интернет-проекты», «Экономика и бизнес», «Технологии и инновации».
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