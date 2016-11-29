В Госдуме обсудят вопрос о лишении Скоробогатько полномочий депутата

Совет российской Госдумы в четверг 1 декабря рассмотрит вопрос о лишении полномочий одного из самых богатых депутатов Александра Скоробогатько (фракция «Единая Россия»), но окончательное решение по этому вопросу будет принято 2 или 7 декабря на одном из пленарных заседаний. Соответствующее заявление сделала председатель комитета по регламенту и организации работы Думы Ольга Савастьянова.

«В четверг будет обсуждение на Совете Думы, после этого на пленарном заседании, поэтому если по регламенту Совет Думы внесет вот вопрос в повестку, то соответственно через неделю, в среду, будет рассматриваться этот вопрос. Хотя Дума может и в пятницу поставить и принять это решение»,— приводит «РИА Новости» слова Савастьяновой.

Председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы заявила, что депутат прекратит свою деятельность независимо от дня принятия окончательного решения. При этом Савастьянова подчеркнула, что никакой дополнительной отработки не потребуется.

«Своих полномочий он лишится с того дня, который он и указал в заявлении – 21 ноября»,— отметила она.

Ольга Савастьянова добавила, что при сложении депутатских полномочий не полагается никаких выплат.

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Александр Скоробогатько подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщалось в документе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента.

Отметим, что «единоросс» Скоробогатько занимает 40-е место в рейтинге богатейших россиян. Его состояние оценивается в $2,3 млрд. Согласно материалам ЦИК, в числе источников дохода депутата указаны, в частности, аппарат Госдумы и банк ВТБ 24.