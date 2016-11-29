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Вторник,
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Сирийская армия захватила всю северо-восточную часть Алеппо

Освобождено несколько тысяч мирных жителей

Сирийская армия и ополченцы освободили всю северо-восточную часть Алеппо и продолжает наступать.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию из штаба ополченцев.

«Армии и ополченцам удалось вернуть контроль над кварталом Шейх-Ходр и Шейх-Фарес», – цитирует «РИА Новости» заявление.

Бои в этих кварталах продолжались несколько суток.

Благодаря наступлению, удалось освободить насосную станцию и уже восстановлена подача пресной воды.

Несколько тысяч мирных жителей получили свободу. Есть сообщения о том, что боевики бросают оружие и покидают город.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сирийская армия захватила всю северо-восточную часть Алеппо

Освобождено несколько тысяч мирных жителей

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