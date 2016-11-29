Россиянин подал иск к корпорации Toyota

Истец считает, что потребительские качества приобретенного автомобиля были завышены более чем на 20%
Во время испытаний новой модели дизельного внедорожника Lexus lx 450d гражданин России обнаружил конструкционный дефект. В связи с этим он подал иск к официальному российскому дилеру японской компании Toyota — ООО «СП Бизнес Кар».
Истец, ссылаясь на результат проведенных испытаний двух автомобилей, считает, что реальные потребительские качества (мощность двигателя и крутящий момент) приобретенного транспортного средства были завышены более чем на 20%.
Отметим, в случае если покупатель Lexus lx 450d сможет доказать свою правоту, эта история имеет все шансы перерасти в громкий скандал.
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