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Россиянин подал иск к корпорации Toyota

Истец считает, что потребительские качества приобретенного автомобиля были завышены более чем на 20%

Во время испытаний новой модели дизельного внедорожника Lexus lx 450d гражданин России обнаружил конструкционный дефект. В связи с  этим он подал иск к официальному российскому дилеру японской компании Toyota — ООО «СП Бизнес Кар».

Истец, ссылаясь на результат проведенных испытаний двух автомобилей, считает, что реальные потребительские качества (мощность двигателя и крутящий момент) приобретенного транспортного средства были завышены более чем на 20%.

Отметим, в случае если покупатель Lexus lx 450d  сможет доказать свою правоту, эта история имеет все шансы перерасти в громкий скандал.   

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Lexus не хватило лошадиных сил 

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Россиянин подал иск к корпорации Toyota

Истец считает, что потребительские качества приобретенного автомобиля были завышены более чем на 20%

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