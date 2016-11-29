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В российских городах появятся улицы Фиделя Кастро

В Москве, Сочи и Махачкале могут появиться улицы команданте

Улицы Фиделя Кастро могут появиться сразу в трех российских городах — Москве, Махачкале и Сочи. Соответствующие заявления сделали представители городских властей. По данным газеты «Известия», в Махачкале и Сочи проблем с переименованием улиц не будет, однако в столице необходимо будет преодолеть ряд юридических трудностей.

Председатель Мосгордумы Валерий Шапошников рассказал «Известиям» о возможной установке памятника и присвоении одной из улиц Москвы имени Фиделя Кастро. По его словам, такая инициатива в ближайшее время обязательно появится и ее поддержат жители российской столицы.

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Топоним для команданте 

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В российских городах появятся улицы Фиделя Кастро

В Москве, Сочи и Махачкале могут появиться улицы команданте

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