В российских городах появятся улицы Фиделя Кастро

Улицы Фиделя Кастро могут появиться сразу в трех российских городах — Москве, Махачкале и Сочи. Соответствующие заявления сделали представители городских властей. По данным газеты «Известия», в Махачкале и Сочи проблем с переименованием улиц не будет, однако в столице необходимо будет преодолеть ряд юридических трудностей.

Председатель Мосгордумы Валерий Шапошников рассказал «Известиям» о возможной установке памятника и присвоении одной из улиц Москвы имени Фиделя Кастро. По его словам, такая инициатива в ближайшее время обязательно появится и ее поддержат жители российской столицы.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Топоним для команданте