Более 1400 мигрантов за день спасла береговая охрана Италии.

Об этом во вторник, 29 ноября, заявило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ведомства.

«Это был весьма трудный день, но благодаря проделанной подразделениями работе все мигранты были спасены», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

При этом, всего за 2016 год в Италию морем прибыли 171 тыс. беженцев из стран Африки и Азии.

Еще около 4,7 тыс. человек так и не смогли добраться до Европы, утонув в Средиземном море.

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