Обвиняемый в расстреле сотрудников Росгвардии в Забайкалье арестован

30-летний Михаил Березин согласился с избранной ему мерой пресечения в виде ареста
В Забайкалье арестован Михаил Березин, который открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. В результате инцидента один человек был убит, еще один получил ранения.
«Сегодня по ходатайству следствия перед судом в отношении Березина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, Березин может скрыться, либо оказать давление на свидетелей и других участников этого дела, либо иным образом помешать установлению истины по делу», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя СУ СК по региону Егора Маркова.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе судебного заседания Березин согласился с избранной ему мерой пресечения в виде ареста.
Напомним, 20 ноября этого года сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину с охотничьим ружьем. В ответ на просьбу сотрудников Росгвардии положить оружие, Михаил Березин открыл по ним огонь. Погиб 27-летний сержант полиции, 34-летний прапорщик полиции был госпитализирован с огнестрельным ранением руки. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
27 ноября следователям удалось задержать Березина. Перед этим его брат обратился в правоохранительные органы и рассказал, что подозреваемый находится в Чите и готов сдаться.
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