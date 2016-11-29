Обвиняемый в расстреле сотрудников Росгвардии в Забайкалье арестован

В Забайкалье арестован Михаил Березин, который открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. В результате инцидента один человек был убит, еще один получил ранения.

«Сегодня по ходатайству следствия перед судом в отношении Березина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, Березин может скрыться, либо оказать давление на свидетелей и других участников этого дела, либо иным образом помешать установлению истины по делу», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя СУ СК по региону Егора Маркова.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе судебного заседания Березин согласился с избранной ему мерой пресечения в виде ареста.

Напомним, 20 ноября этого года сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину с охотничьим ружьем. В ответ на просьбу сотрудников Росгвардии положить оружие, Михаил Березин открыл по ним огонь. Погиб 27-летний сержант полиции, 34-летний прапорщик полиции был госпитализирован с огнестрельным ранением руки. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

27 ноября следователям удалось задержать Березина. Перед этим его брат обратился в правоохранительные органы и рассказал, что подозреваемый находится в Чите и готов сдаться.