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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень

Ближайшие дни в столичном регионе ожидается мороз и небольшой снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени. Впервые за это время температура воздуха опустилась ниже минус 10 градусов.

«По предварительным данным, на ВДНХ, где расположена базовая городская метеостанция, ночью подморозило до -10,8 °C, а на северо-западе столицы, в Тушине, — до -11,6 °C», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются мороз и небольшой снег.

1 декабря температура воздуха опустится до минус 12 — минус 14 градусов ночью. Днем будет до минус 9 градусов, умеренный мороз продержится всю неделю.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осеньБлижайшие дни в столичном регионе ожидается мороз и небольшой снег

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