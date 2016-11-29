Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени. Впервые за это время температура воздуха опустилась ниже минус 10 градусов.

«По предварительным данным, на ВДНХ, где расположена базовая городская метеостанция, ночью подморозило до -10,8 °C, а на северо-западе столицы, в Тушине, — до -11,6 °C», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются мороз и небольшой снег.

1 декабря температура воздуха опустится до минус 12 — минус 14 градусов ночью. Днем будет до минус 9 градусов, умеренный мороз продержится всю неделю.