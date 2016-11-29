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СМИ: при крушении самолета в Колумбии выжили 13 человек

Среди выживших — три игрока футбольного клуба «Шапекоэнсе» и стюардесса

При крушении самолета в Колумбии, недалеко от города Медельин, выжили 13 человек. Об этом сообщили местные спасательные службы.

Радиостанция 360 Radio Columbia назвала в числе выживших футболистов «Шапекоэнсе» Алана Рушела и Маркоса Данило, а также стюардессу Химену Суарес. Также стало известно о том, что при крушении выжил вратарь клуба Джексон Фольман.

Уточняется, что при ударе о поверхность самолет не взорвался, поэтому части пассажиров удалось пережить крушение.

Напомним, самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе 9 членов экипажа и футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», упал на территории провинции Антьокия в Колумбии. По предварительным данным, воздушное судно, направлявшееся из Боливии в Медельин, исчезло с радаров в районе города Рионегро. Командир экипажа сообщил диспетчерам местного аэропорта о нехватке топлива, однако добраться до воздушной гавани не удалось.

«Шапекоэнсе» должен был принять участие в первом матче финала Южноамериканского кубка в Медельине. Команда должна была сыграть с колумбийским «Атлетико Насьональ». Матч был запланирован на вечер 30 ноября.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

СМИ: при крушении самолета в Колумбии выжили 13 человек

Среди выживших — три игрока футбольного клуба «Шапекоэнсе» и стюардесса

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