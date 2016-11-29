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Лайнер с бразильской футбольной командой разбился в Колумбии

По предварительной информации, на борту судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа

Фото: Pixabay.com

Самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе члены бразильский футбольной команды «Шапокоэнсе», потерпел крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия.

Об этом сообщило агентство AFP, со ссылкой на официальные источники. 

Отмечается, что самолет вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ». 

Есть ли выжившие, не уточняется. По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, спасатели не исключают, что кто-то из пассажиров мог спастись.

Сообщается, что экстренные службы прибыли на место крушения.

«Шапекоэнсе» — бразильский футбольный клуб из города Шапеко, штат Санта-Катарина. В 2014 году клуб сумел пробиться в элитную Серию A чемпионата Бразилии (аналог РФПЛ).

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Лайнер с бразильской футбольной командой разбился в Колумбии

Лайнер с бразильской футбольной командой разбился в КолумбииПо предварительной информации, на борту судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа

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