Лайнер с бразильской футбольной командой разбился в Колумбии

Самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе члены бразильский футбольной команды «Шапокоэнсе», потерпел крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия.



Об этом сообщило агентство AFP, со ссылкой на официальные источники.



#BREAKING Plane carrying football players from Brazil crashes in Colombia: official — AFP news agency (@AFP) 29 ноября 2016 г.

Отмечается, что самолет вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ».



Есть ли выжившие, не уточняется. По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, спасатели не исключают, что кто-то из пассажиров мог спастись.



#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) 29 ноября 2016 г.

Сообщается, что экстренные службы прибыли на место крушения.

«Шапекоэнсе» — бразильский футбольный клуб из города Шапеко, штат Санта-Катарина. В 2014 году клуб сумел пробиться в элитную Серию A чемпионата Бразилии (аналог РФПЛ).