Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

ВЦИОМ: 78% граждан выступают за ограничение въезда мигрантов в Россию

Работодателям выгодно нанимать приезжих, уверены 81% опрошенных

Более трех четвертей граждан России — 78% — выступают за ограничение въезда мигрантов в страну, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

У граждан России существует ряд закрепившихся представлений. Так, работодателям более выгодно нанимать мигрантов, чем местных жителей, уверены 81% опрошенных. 74% полагают, что приезжие работают нелегально, а еще 67% считают, что мигранты занимают невостребованные рабочие места. 

Половина респондентов высказались против того, чтобы приезжие жили на специально отведенных территориях, сообщает ОТР.

Во всероссийском опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов в 46 областях. Он проводился с 17 по 24 ноября. Погрешность не превышает 3,5%.  

Читайте далее:

На национальную политику могут выделить 40 млрд рублей

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

ВЦИОМ: 78% граждан выступают за ограничение въезда мигрантов в Россию

Работодателям выгодно нанимать приезжих, уверены 81% опрошенных

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке