ВЦИОМ: 78% граждан выступают за ограничение въезда мигрантов в Россию

Более трех четвертей граждан России — 78% — выступают за ограничение въезда мигрантов в страну, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).



У граждан России существует ряд закрепившихся представлений. Так, работодателям более выгодно нанимать мигрантов, чем местных жителей, уверены 81% опрошенных. 74% полагают, что приезжие работают нелегально, а еще 67% считают, что мигранты занимают невостребованные рабочие места.



Половина респондентов высказались против того, чтобы приезжие жили на специально отведенных территориях, сообщает ОТР.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов в 46 областях. Он проводился с 17 по 24 ноября. Погрешность не превышает 3,5%.

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