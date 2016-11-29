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Минобороны РФ: восточный Алеппо освобожден от боевиков

В городе проживает более 90 тыс. человек

К полудню вторника территория восточного Алеппо полностью освобождена от террористов. В городе проживает более 90 тыс. человек.

Об этом сообщает российский Центр перемирия сторон в САР.

«К полудню 29 ноября от террористов полностью освобождена территория города, на которой проживает более 90 тыс. жителей Алеппо (около 310 тыс. жилых помещений). Все они получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь», — отмечается в сообщении, передает «РИА Новости».

Также отмечается, что российский Центр примирения доставил десятки тонн продуктов питания и медикаментов для оказания помощи мирным жителям Алеппо. Также были развернуты 150 полевых кухонь.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что именно благодаря действиям сирийских правительственных сил удалось кардинально переломить ситуацию в Алеппо.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Минобороны РФ: восточный Алеппо освобожден от боевиков

В городе проживает более 90 тыс. человек

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