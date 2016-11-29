Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

«Роскосмос»: сверхтяжелая ракета-носитель обойдется в 1,5 трлн рублей

Общий объем финансирования всей ФКП на 2016–2025 годы лишь немного превышает эту сумму

Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя со стартовым столом для нее обойдется в 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил во вторник первый замглавы госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов на научной конференции «Космонавтика в XXI веке». При этом общий объем финансирования всей Федеральной космической программы на 2016–2025 годы лишь немного превышает эту сумму.

«Сверхтяжелая ракета вместе со стартовым столом стоит 1,5 трлн рублей», — цитирует Утро.ru Иванова. 

При этом, по мнению академика Григория Чернявского, тяжелая ракета «Ангара 5В», находящаяся в разработке сейчас, не имеет перспектив в связи с применением в ее конструкции устаревших технологий 1990-х годов.

Госкорпорация начала проектирование новой ракеты сверхтяжелого класса на основе программы «Энергия-Буран», сообщал ранее гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Напомним, бюджетное финансирование Федеральной космической программы в 2017 году собираются сократить на 12 млрд рублей по сравнению с текущим годом.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Роскосмос»: сверхтяжелая ракета-носитель обойдется в 1,5 трлн рублей

Общий объем финансирования всей ФКП на 2016–2025 годы лишь немного превышает эту сумму

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке