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Морозная погода в Москве сохранится в течение недели

Ночью 30 ноября температура в столичном регионе опустится до 15-17 градусов ниже нуля

Арктический воздух в тылу уходящего циклона вызвал резкое похолодание в столичном регионе. По данным Росгидромета, 30 ноября температура ночью в Москве опустится до минус 15–17 градусов.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы, предстоящая ночь будет еще холоднее прошедшей, во время которой был зафиксирован температурный минимум с начала осени.

Вместе с тем в Росгидромете отметили, что во второй половине недели температура немного повысится, но будет всё еще ниже нормы на несколько градусов.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Морозная погода в Москве сохранится в течение недели

Ночью 30 ноября температура в столичном регионе опустится до 15-17 градусов ниже нуля

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