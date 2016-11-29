Морозная погода в Москве сохранится в течение недели

Арктический воздух в тылу уходящего циклона вызвал резкое похолодание в столичном регионе. По данным Росгидромета, 30 ноября температура ночью в Москве опустится до минус 15–17 градусов.



Как передает ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы, предстоящая ночь будет еще холоднее прошедшей, во время которой был зафиксирован температурный минимум с начала осени.

Вместе с тем в Росгидромете отметили, что во второй половине недели температура немного повысится, но будет всё еще ниже нормы на несколько градусов.