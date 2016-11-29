Матвиенко: РАН нужно пересмотреть критерии для приема в академики

Российской академии наук следует пересмотреть порядок присвоения званий академика и члена-корреспондента, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я считаю, РАН нужно пересмотреть порядок присвоения этих званий, ввести ограничения, чтобы членами академии становились действительно выдающиеся ученые, которым присваиваются звания не только по списку статей, монографий, а те, кто вместе со званием получают общественное признание», — сказала сенатор.

Спикер Совфеда подчеркнула, что нельзя девальвировать статус академика.

Матвиенко добавила, что чиновники, «которые захотели не быть, а слыть академиками и членами-корреспондентами, тем самым выбрали свой путь, желая получить привилегии, положенные академикам».

Она отметила, что «если человек работает в органах госвласти с полной самоотдачей, он не сможет заниматься серьезной фундаментальной наукой».

Матвиенко назвала абсолютно оправданным решение президента РФ Владимира Путина уволить представителей власти, которые вопреки его требованию избрались в состав РАН.

На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 2015 года просил чиновников, в том числе высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Позднее глава государства освободил от должностей ряд сотрудников управделами делами президента, ФСБ, Минобороны и МВД, избравшихся в РАН.