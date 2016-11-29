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Вратарь «Шапекоэнсе» скончался в больнице после крушения авиалайнера

26-летний Маркос Данило умер от полученных травм

Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Маркос Данило скончался в больнице после авиакатастрофы лайнера, в котором находились футболисты и сотрудники команды.

Как сообщает портал Revo 3.0.com, он ушел из жизни из-за полученных после крушения травм. 

Напомним, помимо Данило после авиакатастрофы были госпитализированы его коллеги вратарь Джексон Фольман и защитник Алана Рушела, чье состояние оценивается как стабильное. Также выжившими, по информации СМИ, числятся бортпроводница Химена Суарес и массажист футбольного клуба.

Кроме того, агентство AFP информировало еще об одном живом футболисте, который был обнаружен на месте трагедии. Им стал 31-летний защитник Элио Нето.

Таким образом, из 81 пассажира, которые находились на борту самолета авиакомпании LaMia, на данный момент, выжившими являются пять человек.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Вратарь «Шапекоэнсе» скончался в больнице после крушения авиалайнера

26-летний Маркос Данило умер от полученных травм

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