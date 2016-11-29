Вратарь «Шапекоэнсе» скончался в больнице после крушения авиалайнера

Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Маркос Данило скончался в больнице после авиакатастрофы лайнера, в котором находились футболисты и сотрудники команды.



Как сообщает портал Revo 3.0.com, он ушел из жизни из-за полученных после крушения травм.



Напомним, помимо Данило после авиакатастрофы были госпитализированы его коллеги вратарь Джексон Фольман и защитник Алана Рушела, чье состояние оценивается как стабильное. Также выжившими, по информации СМИ, числятся бортпроводница Химена Суарес и массажист футбольного клуба.

Кроме того, агентство AFP информировало еще об одном живом футболисте, который был обнаружен на месте трагедии. Им стал 31-летний защитник Элио Нето.



Таким образом, из 81 пассажира, которые находились на борту самолета авиакомпании LaMia, на данный момент, выжившими являются пять человек.

