Онищенко назвал «робкой» идею о запрете вейпов в парках

Экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает инициативу о запрете курения электронных сигарет в прогулочных зонах правильной, но «робкой» и недостаточной для борьбы с табакокурением.

По словам парламентария, вейпы «надо немедленно запрещать путем внесения в закон о курении».

Онищенко заявил, что электронные сигареты — «это «придумки» для того, чтобы продолжать втягивать в процесс курения детей и молодежь», передает «РИА Новости».

Ранее депутат от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о запрете курения вейпов в парках, скверах и велозонах.

«Я считаю, он (Чернышов) правильно делает этот законопроект, но робко начинает», — заключил Онищенко.

Напомним, в начале ноября депутаты Мосгордумы выступили с предложением к Минздраву законодательно запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах. Запрет может коснуться и безникотиновых устройств для курения.

