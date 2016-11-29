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Онищенко назвал «робкой» идею о запрете вейпов в парках

По мнению депутата Госдумы, эта инициатива правильная, но недостаточная для борьбы с табакокурением

Экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает инициативу о запрете курения электронных сигарет в прогулочных зонах правильной, но «робкой» и недостаточной для борьбы с табакокурением.

По словам парламентария, вейпы «надо немедленно запрещать путем внесения в закон о курении».

Онищенко заявил, что электронные сигареты — «это «придумки» для того, чтобы продолжать втягивать в процесс курения детей и молодежь», передает «РИА Новости».

Ранее депутат от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о запрете курения вейпов в парках, скверах и велозонах.

«Я считаю, он (Чернышов) правильно делает этот законопроект, но робко начинает», — заключил Онищенко.

Напомним, в начале ноября депутаты Мосгордумы выступили с предложением к Минздраву законодательно запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах. Запрет может коснуться и безникотиновых устройств для курения.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Онищенко назвал «робкой» идею о запрете вейпов в парках

По мнению депутата Госдумы, эта инициатива правильная, но недостаточная для борьбы с табакокурением

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