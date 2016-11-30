Президентскую кампанию выведут в онлайн

В избирательных кампаниях 2017-2018 года (губернаторские и президентские выборы) появятся новые политтехнологические тренды - политический GR и "поиск смыслов". К таким выводам пришли политологи и политтехнологи, собравшиеся на VI форум специалистов политических профессий в подмосковном Серпухове. Эксперты обсудили спад политической активности избирателей и нашли причину отсутствия электоральной мотивации у граждан.



Избиратель привык к способам агитации и технологиям, которые до сих пор использовались в избирательных кампаниях разных уровней. В обществе есть запрос на переход к содержательной, концептуальной политике. К такому выводу пришли участники форума, который собрал 270 экспертов из 52 регионов России.



- Люди понимают, что их агитируют, а после выборов жизнь остается без изменений, - заявила «Известиям» старший научный сотрудник факультета политологии СПбГУ Инга Бурикова (в этом году в качестве политконсультанта она приняла участие в избирательных кампаниях в восьми регионах - "Известия").



Как полагают эксперты, люди во многом перестали доверять соцопросам, поэтому специалисты намерены делать ставку на интернет-коммуникацию с избирателем. Интернет может служить не только в качестве площадки для агитации, но и инструментом для поиска целевых групп и сообществ по интересам. Такой подход, по мнению политологов, поможет конкретнее формулировать цели политических "месседжей".



- Избиратели считают, что социология – это некий инструмент власти. И феномены Дональда Трампа (США), Франсуа Фийона (Франция), Румена Радева (Болгарии) и Игоря Додона (Молдавия) демонстрируют победу кандидатов, которые действуют вопреки, - пояснил "Известия" профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.



При этом сегодня ежедневная аудитория интернета, по словам экспертов, превышает аналогичные показатели среди телезрителей.

- Основная масса пользователей политических новостей переместилась в интернет, соответственно и технологические приемы избирательной кампании, тоже уйдут в интернет. Если учитывать статистику Гэллап Медиа, то интернетом пользуются почти 70 млн, из которых 35 млн заходят туда ежедневно, в том числе ищут политические новости, - говорит политолог Дмитрий Орлов.

Технологические механизмы, которые использовались в США на выборах президента или в Великобритании в ходе кампании по Brexit, будут опробованы и задействованы на выборах следующего года, говорит президент ассоциации электронной электоральной политики России Александр Серавин (работал в двух регионах в 2016 году, до этого в 2014 занимался избирательной кампанией экс-губернатора Кировской области Никиты Белых - "Известия").

- Проблема в том, что в прогнозах и опросах не учитываются базовые интересы пользователей интернета. По словам эксперта Дмитрия Гусева, социологи ещё не научились учитывать показатель вовлечённости избирателей в информационные интернет-потоки, такие, как, например, просмотр новостей, отклики в соцсетях и т.д.

- Впервые на самых крупных выборах, например, президента США, зафиксирована победа, которая осуществилась благодаря интернету, заявил "Известиям" профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. - Кроме того, в политику пришли люди с «неполитическим языком», которые вызвали у избирателя больше доверия, это люди с естественной речью и жестами, "непричесанные" политики, тот же Дональд Трамп и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, - напомнил Матвейчев.

Также в рамках одной из секций форума политолог Дмитрий Орлов рассказал, что в ходе президентской кампании стоит ожидать появления серии масштабных концептуальных проектов. В частности, речь ведется о формулировании стратегии «Большинство Путина – большинство будущего», которая призвана создать коалицию поддержки президента на выборах. Туда могут быть вовлечены активные сторонники президента - бизнес-сообщество, общественные и партийные деятели, лидеры профсоюзов.



Еще один концептуальный проект - «Московское большинство» - может коснуться проблем, актуальных для столичных жителей. Он призван консолидировать «модернизационную» повестку московских властей (новации в сфере ЖКХ, платные парковки, благоустройства города) с позицией большинства населения (часть горожан не восприняла эти новации).

Еще один тренд работы политтехнологического сообщества - политический GR, который в данном случае понимается как оказание услуг по взаимодействию кандидатов с органами власти. Методы традиционного политического пиара, как полагают эксперты, уже перестают быть эффективными. Прошедшие выборы в Госдуму продемонстрировали то, что электоральные процессы и механизмы в России сформированы и функционируют на системной, легитимной основе. И теперь избирателям нужен не рекламный подход к предвыборным кампаниям, а прагматичная работа, направленная на решение проблем конкретных общественных групп.

По мнению организатора форума Екатерины Семененковой, 2017-й год для профессионального сообщества станет также годом «перезагрузки» и унификации избирательного законодательства. Относительно небольшое количество избирательных кампаний (по сравнению с 2016 годом - тогда их одновременно было проведено более 200) позволит "вычислить" новый тип коммуникации с субъектами политического процесса. При этом эффективный политтехнолог в кампаниях 2017-2018 годов должен будет суметь совместить в себе консультанта, стратега и тренера-преподавателя.

