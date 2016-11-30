Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Президентскую кампанию выведут в онлайн

Политтехнологи делают ставку на интернет, GR и конкретику в избирательных программах

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В избирательных кампаниях 2017-2018 года (губернаторские и президентские выборы) появятся новые политтехнологические тренды - политический GR и "поиск смыслов". К таким выводам пришли политологи и политтехнологи, собравшиеся на VI форум специалистов политических профессий в подмосковном Серпухове. Эксперты обсудили спад политической активности избирателей и нашли причину отсутствия электоральной мотивации у граждан.

Избиратель привык к способам агитации и технологиям, которые до сих пор использовались в избирательных кампаниях разных уровней. В обществе есть запрос на переход к содержательной, концептуальной политике.  К такому выводу пришли участники форума, который собрал 270 экспертов из 52 регионов России.

- Люди понимают, что их агитируют, а после выборов жизнь остается без изменений, - заявила «Известиям» старший научный сотрудник факультета политологии СПбГУ Инга Бурикова (в этом году в качестве политконсультанта она приняла участие в избирательных кампаниях в восьми регионах - "Известия").

Как полагают эксперты, люди во многом перестали доверять соцопросам, поэтому специалисты намерены делать ставку на интернет-коммуникацию с избирателем. Интернет может служить не только в качестве площадки для агитации, но и инструментом для поиска целевых групп и сообществ по интересам. Такой подход, по мнению политологов, поможет конкретнее формулировать цели политических "месседжей".

- Избиратели считают, что социология – это некий инструмент власти. И феномены Дональда Трампа (США), Франсуа Фийона (Франция), Румена Радева (Болгарии) и Игоря Додона (Молдавия) демонстрируют победу кандидатов, которые действуют вопреки, - пояснил "Известия" профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

При этом сегодня ежедневная аудитория интернета, по словам экспертов, превышает аналогичные показатели среди телезрителей.

- Основная масса пользователей политических новостей переместилась в интернет, соответственно и технологические приемы избирательной кампании, тоже уйдут в интернет. Если учитывать статистику Гэллап Медиа, то интернетом пользуются почти 70 млн, из которых 35 млн заходят туда ежедневно, в том числе ищут политические новости, - говорит политолог Дмитрий Орлов.

Технологические механизмы, которые использовались в США на выборах президента или в Великобритании в ходе кампании по Brexit, будут опробованы и задействованы на выборах следующего года, говорит президент ассоциации электронной электоральной политики России Александр Серавин (работал в двух регионах в 2016 году, до этого в 2014 занимался избирательной кампанией экс-губернатора Кировской области Никиты Белых - "Известия").

- Проблема в том, что в прогнозах и опросах не учитываются базовые интересы пользователей интернета. По словам эксперта Дмитрия Гусева, социологи ещё не научились учитывать показатель вовлечённости избирателей в информационные интернет-потоки, такие, как, например, просмотр новостей, отклики в соцсетях и т.д.

- Впервые на самых крупных выборах, например, президента США, зафиксирована победа, которая осуществилась благодаря интернету, заявил "Известиям" профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. - Кроме того, в политику пришли люди с «неполитическим языком», которые вызвали у избирателя больше доверия, это люди с естественной речью и жестами, "непричесанные" политики, тот же Дональд Трамп и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, - напомнил Матвейчев.

Также в рамках одной из секций форума политолог Дмитрий Орлов рассказал, что в ходе президентской кампании стоит ожидать появления серии масштабных концептуальных проектов. В частности, речь ведется о формулировании стратегии «Большинство Путина – большинство будущего», которая призвана создать коалицию поддержки президента на выборах. Туда могут быть вовлечены активные сторонники президента - бизнес-сообщество, общественные и партийные деятели, лидеры профсоюзов.

Еще один концептуальный проект - «Московское большинство» - может коснуться проблем, актуальных для столичных жителей. Он призван консолидировать «модернизационную» повестку московских властей (новации в сфере ЖКХ, платные парковки, благоустройства города) с позицией большинства населения (часть горожан не восприняла эти новации).

Еще один тренд работы политтехнологического сообщества -  политический GR, который в данном случае понимается как оказание услуг по взаимодействию кандидатов с органами власти. Методы традиционного политического пиара, как полагают эксперты, уже перестают быть эффективными. Прошедшие выборы в Госдуму продемонстрировали то, что электоральные процессы и механизмы в России сформированы и функционируют на системной, легитимной основе. И теперь избирателям нужен не рекламный подход к предвыборным кампаниям, а прагматичная работа, направленная на решение проблем конкретных общественных групп.

По мнению организатора форума Екатерины Семененковой, 2017-й год для профессионального сообщества станет также годом «перезагрузки» и унификации избирательного законодательства. Относительно небольшое количество избирательных кампаний (по сравнению с 2016 годом - тогда  их одновременно было проведено более 200) позволит "вычислить" новый тип коммуникации с субъектами политического процесса. При этом эффективный политтехнолог в кампаниях 2017-2018 годов должен будет суметь совместить в себе консультанта, стратега и тренера-преподавателя.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Президентскую кампанию выведут в онлайн

Президентскую кампанию выведут в онлайнПолиттехнологи делают ставку на интернет, GR и конкретику в избирательных программах

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке