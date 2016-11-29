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Путин примет участие в «Примаковских чтениях» 30 ноября

Заседание Международного форума будет посвящено изучению научного и политического наследия известного российского деятеля

Президент России Владимир Путин 30 ноября посетит заседание Международного форума «Примаковские чтения», сообщили в пресс-службе Кремля.

Как передает «РИА Новости», форум будет посвящен изучению научного и политического наследия Евгения Примакова — бывшего премьер-министра, главы МИД и директора Службы внешней разведки РФ.

В ходе заседания форума выступят российские и зарубежные политические и общественные деятели, а также ученые, которые близко знали Евгения Примакова.

Форум проходит 28–30 ноября в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Путин примет участие в «Примаковских чтениях» 30 ноября

Заседание Международного форума будет посвящено изучению научного и политического наследия известного российского деятеля

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