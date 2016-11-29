Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Медведев: температура горячей воды в домах останется прежней

Дискуссия по этому вопросу закрыта, заявил премьер-министр РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дискуссия о понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения закрыта. Об этом глава кабмина сообщил в ходе общения с сотрудниками Стойленского ГОКа.

«Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует. Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, всё останется как есть сегодня», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Премьер-министр пояснил, что такие изменения нельзя вводить, не учитывая общей санитарно-эпидемиологической обстановки. «Есть целый ряд проблем, которые можно устранить в водопроводной сети горячего водоснабжения, только если вода прогревается до 60–70 градусов», — подчеркнул премьер.

«Чтобы не создавать проблем, я принял решение вообще отказаться от этой идеи. Так что дискуссия закрыта. Можете всех успокоить, вода будет не только теплая, но и горячая», — резюмировал Медведев.

Читайте также: 

В Минздраве РФ не одобряли идею снижения температуры воды

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Медведев: температура горячей воды в домах останется прежней

Дискуссия по этому вопросу закрыта, заявил премьер-министр РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке