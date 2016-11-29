Шувалов назвал макроэкономическую ситуацию в РФ почти идеальной

Макроэкономическая ситуация в России в настоящий момент является «почти идеальной». Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная, — это контролируемая инфляция», — приводит его слова агентство ТАСС.

Игорь Шувалов отметил, что единой позиции по поводу того, насколько жестко власти должны добиваться показателя по инфляции, нет.

Он также назвал болезненным вопрос таргетирования инфляции, передает RNS.

«Она для правительства болезненна, нам бы, конечно, хотелось большего кредитования, большей доступности кредитов, но каждый выполняет свою работу», — сказал Шувалов.

Ранее Шувалов говорил о том, что российская экономика приведена в рабочее состояние. Он также спрогнозировал рост ВВП в 2017 году на уровне 1%. Первый вице-премьер отмечал, что самый тяжелый период для страны пройден.