РФБ инициировала следственные действия по долгам перед судьями

Российская федерация баскетбола (РФБ) инициировала проведение следственных действий по невыплате заработной платы и компенсационных расходов судьям и комиссарам в сезоне-2014/15. Руководитель департамента профессионального судейства РФБ Владимир Хлопиков разослал всем арбитрам и комиссарам, перед которыми есть задолженности, письмо (есть в распоряжении «Известий»), в котором попросил предоставить персональные данные для инициируемого следствия. По информации «Известий», общая задолженность РФБ перед 160 арбитрами категорий A и B составляет около 17 млн рублей.

Ситуацию прокомментировал президент РФБ Андрей Кириленко.

— Следственные действия по факту возникновения задолженностей перед судьями и комиссарами проводятся в рамках расследования деятельности руководства РФБ в период с августа 2013-го по август 2015 года, — отметил Андрей Кириленко. — В тот период финансирование судейства осуществлялось ООО «Коллегия баскетбольных арбитров», а затем «Профессиональной лигой баскетбольных арбитров» на основании заключенного с РФБ договора. Отчетные документы этих ООО свидетельствуют о выполнении ими всех финансовых обязательств перед судьями. Так что теперь следствию предстоит установить, на что были потрачены перечисленные РФБ денежные средства. В связи с тем что расследование еще не завершено, мы не вправе разглашать какие-либо подробности. Со своей стороны РФБ оказывает следствию всю необходимую помощь.

«Известия» попытались разобраться, как мог образоваться столь внушительный долг. Согласно открытым данным, в 2013 году, до избрания президентом РФБ Юлии Аникеевой, судьи получали свое вознаграждение через структуру, которая называлась «Коллегия баскетбольных арбитров» (КБА) и имела соглашение с федерацией о сотрудничестве в сфере оказания судьями своих услуг.

Вскоре, одновременно с появлением слухов о влиянии, которое КБА якобы оказывала на результаты матчей путем назначения соответствующих арбитров, Юлия Аникеева расторгла соглашение с коллегией и приняла судей в штат РФБ.

В конце сезона 2014 года судейский комитет РФБ обратился в исполком РФБ с предложением вывести судей из штата РФБ по причине того, что действующее законодательство не предусматривает такой должности, как спортивный судья. Исполком проголосовал за это решение, в результате чего судьи были уволены из РФБ.

Судьями была организована новая структура — «Профессиональная лига баскетбольных арбитров» (ПЛБА). Исполком одобрил заключение с ней соглашения о сотрудничестве, которое осуществлял судейский департамент РФБ. Согласно этому соглашению, РФБ перечисляла средства за оказанные судьями услуги. Таким образом, получение судьями вознаграждений не напрямую из РФБ стало сложившейся практикой до прихода Юлии Аникеевой к руководству федерацией.

По словам Аникеевой, по второй половине сезона-2014/15 клубы задерживали очередные платежи по взносам в РФБ, в связи с чем федерация вынуждена была задерживать и выплаты в адрес ПЛБА, что, в конечном счете, привело к образованию задолженности перед судьями в размере 17 млн рублей.

После ухода Юлии Аникеевой с поста президента РФБ клубы восстановили платежи федерации, однако задолженности перед ПЛБА и судьями РФБ погашать отказалась. Сменивший Юлию Аникееву Андрей Кириленко объяснил это решение тем, что по документам, которые он получил от предыдущего руководства, видно, что деньги, заложенные на оплату судей, ушли в ПЛБА: «С этой конторой у арбитров были контракты. Получается, что эта фирма их обманула», — говорил «Известиям» Кириленко в январе 2016 года.

За разъяснениями корреспондент «Известий» обратился к генеральному директору ПЛБА Андрею Мамчецу.

— Деньги приходили от федерации и сразу же перечислялись на расчетные счета судей — рассказал Андрей Мамчец. — Это были целевые платежи, мы не могли отправить их на другие счета. Это указано в уставе ПЛБА, и махинации здесь исключены. Все деньги, которые мы получили от РФБ, были перечислены на счета судей. Я был у следователя и предоставил ему все необходимые документы. Я спокоен, в этом деле нет криминальной составляющей. По моим данным, задолженность перед судьями сильно преувеличена. Зачем РФБ нужно было создавать стороннюю компанию для оплаты работы судей? Когда всех судей перевели в РФБ, штат раздулся до таких пределов, что было очень сложно осуществлять своевременную оплату. Поэтому и была создана компания, которая занималась только этим вопросом. Так удобнее, многие крупные компании так поступают.

Между тем многие опрошенные «Известиями» действующие арбитры заявили, что готовы обратиться в суд, если по итогам следственных действий долги перед ними не будут погашены.

Судья международной категории, член просмотровой комиссии Павел Антонов, отметил, что на встрече с судьями президент РФБ Андрей Кириленко обещал закрыть все задолженности в 2017 году.

— Все судьи отправили запрашиваемые документы в РФБ и очень надеются на следствие, — заявил «Известиям» Павел Антонов. — Президент федерации в курсе нашей проблемы и пообещал нам, что долги будут выплачены в 2017 году. Моя ситуация осложняется тем, что по достижении 70 лет я оказался вне большого баскетбола. Если у других судей и комиссаров продолжается карьера и за этот сезон они исправно получают все гонорары, то я живу на пенсию.



Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

