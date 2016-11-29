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Путин выразил соболезнования Темеру в связи с авиакатастрофой

Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших пассажиров бразильского лайнера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Мишелу Темеру в связи с катастрофой пассажирского самолета.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В телеграмме соболезнования глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Напомним, самолет, на борту которого находились 72 пассажира, в том числе футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где должен был состояться первый финальный матч Южноамериканского кубка. Воздушное судно потерпело крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия.

Президент Бразилии объявил в стране трехдневный траур в связи с авиакатастрофой.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Путин выразил соболезнования Темеру в связи с авиакатастрофой

Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших пассажиров бразильского лайнера

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