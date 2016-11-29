Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД Франции: отмена антироссийских санкций — контрпродуктивный шаг

Министр иностранных дел Пятой республики полагает, что это ослабит усилия по урегулированию конфликта на Донбассе

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что отмена санкций против России на данном этапе является контрпродуктивным шагом.

«Это ослабит усилия по урегулированию конфликта [в Донбассе] и стало бы победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны [Украины)]», — заявил Эйро перед началом переговоров со своими коллегами по «нормандской четверке» в Минске, передает Reuters.

Эйро добавил, что отказ от выполнений Минских договоренностей стал бы стратегической ошибкой.

Ранее «Известия писали о том, что правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. Как сообщает Министерство иностранных дел, в черном списке оказались 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

МИД Франции: отмена антироссийских санкций — контрпродуктивный шаг

Министр иностранных дел Пятой республики полагает, что это ослабит усилия по урегулированию конфликта на Донбассе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке