МИД Франции: отмена антироссийских санкций — контрпродуктивный шаг

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что отмена санкций против России на данном этапе является контрпродуктивным шагом.

«Это ослабит усилия по урегулированию конфликта [в Донбассе] и стало бы победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны [Украины)]», — заявил Эйро перед началом переговоров со своими коллегами по «нормандской четверке» в Минске, передает Reuters.

Эйро добавил, что отказ от выполнений Минских договоренностей стал бы стратегической ошибкой.

Ранее «Известия писали о том, что правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. Как сообщает Министерство иностранных дел, в черном списке оказались 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.