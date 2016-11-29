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Вторник,
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Эрдоган: кроме ЕС у Турции есть и другие партнеры

Президент страны заявил, что у государства есть множество альтернатив дальнейшего развития

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны есть множество альтернатив дальнейшего развития и всегда можно выбрать одну из них. Так президент Турции прокомментировал обострение отношений страны с Евросоюзом.

24 ноября Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает к приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС в свете действий властей страны. Это обстоятельство вызвало в Анкаре резкую реакцию.

Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что для его страны резолюция не имеет никакой юридической силы.

«Конечно, мы расстроены оскорбительным отношением ЕС к Турции. Несмотря на это, мы пока не прекратили отношений с ЕС. Но обратите внимание, я говорю «пока». К сожалению, пока ситуация не позволяет мыслить позитивно. Но не стоит забывать и о том, что у Турции всегда много альтернатив, и она может продолжить свой путь, выбрав одну из них», — сказал президент Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле, передает «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали о том, что Реджеп Эрдоган готов ввести в стране смертную казнь, о чем предупредил Евросоюз.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Эрдоган: кроме ЕС у Турции есть и другие партнеры

Президент страны заявил, что у государства есть множество альтернатив дальнейшего развития

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