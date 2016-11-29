Представитель ОБСЕ прибыл на встречу «нормандской четверки»

Специальный представитель ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик присоединился к встрече министров иностранных дел «нормандской четверки», которая проходит в «Президент-отеле» в Минске.

Во встрече глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Украины и Франции также принимают участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан и его заместитель Александр Хуг, передает Утро.ru.



От комментариев относительно ожиданий от сегодняшних переговоров Мартин Сайдик, прибывший на встречу примерно через полчаса после ее начала, воздержался.

Напомним, инициаторами проведения переговоров между министрами иностранных дел «нормандской четверки» стали главы МИД ФРГ и Франции.



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