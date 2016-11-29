Хирург предлагает добавить в герб России георгиевскую ленту

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург продолжает совершенствовать свою идею о внесении изменений в герб Российской Федерации. К предложениям, высказанным ранее, байкер решил добавить символ Победы —георгиевскую ленту.

Золотые колосья, которые на гербе СССР обрамлялись красными лентами по количеству союзных республик, Залдостанов предложил опоясать георгиевской лентой, передает «Федеральное агентство новостей».



«Это один из символов наших побед. Он непременно должен быть отражен в официальной геральдике наряду с другими символами — пятиконечной красной звездой, солнцем и двуглавым орлом», — объяснил Хирург.



Напомним, внести изменения в герб страны байкер предложил президенту России Владимиру Путину.



Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента не получали письмо Александра Залдостанова.



В то же время глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение байкера добавить в государственный герб России колосья, солнечные лучи и пятиконечную звезду Победы. По словам Зюганова, Александр Залдостанов проявляет уважение к символике «того великого, чем мы гордились».

«К символам вообще надо относиться очень уважительно: и звезда, и серп, и молот — это то, что олицетворяет наши победы, труд и уважение к рабочему люду», — цитирует Зюганова РЕН ТВ.