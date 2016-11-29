Голодец предложила разработать финансовую модель обеспечения старости

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о необходимости разработки финансовой модели обеспечения старости. Об этом зампред кабмина сообщила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ольга Голодец отметила, что гражданам старшего возраста не всегда легко получить социальную помощь из-за проблем с финансированием в регионах.

«Часть регионов находится в очень тяжелой ситуации, но мы понимаем, что не можем сегодня игнорировать эту проблему, мы должны найти решение», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Она отметила, что для решения этой проблемы можно использовать страхование, бюджетное финансирование или смешанную схему.

«Давайте сделаем некую рабочую группу и проработаем, потому что здесь услуги очень тесно связаны с финансированием», — призвала Ольга Голодец.

По данным Министерства здравоохранения, в России доля лиц старше трудоспособного возраста увеличится с 2016 по 2025 год с 24,6 до 27% (39,9 млн человек).