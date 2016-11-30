Минтранс представил новые дорожные знаки

Замминистра транспорта РФ Николай Асаул на международном конгрессе «Движение в Российской Федерации» представил новые дорожные знаки, регламентирующие движение электромобилей и транспорта, работающего на экологически чистом топливе.



Вскоре в России появится знак «Электромобиль» — схематично выполненная легковая машина в кружке электрического провода. Знак будет использоваться совместно с разрешающими, запрещающими и информационными знаками, образуя таким образом десятки возможных комбинаций: от «стоянки для электромобилей» до «проезд разрешен только электротранспорту». Специально для электрокаров вводится новый знак «Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей», указывающий расстояние до ближайшей автозаправки.

Будут также введены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по экологическому классу. В России действуют требования к автомобильному топливу, согласно которому горючее классифицируется на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й экологический класс. Разница в количестве присадок (эфирных и азотсодержащих), а также в количестве серы. Чем выше экологический класс топлива, тем меньше в нем серы и добавок.



Изменения дополнят ПДД знаком, разрешающим въезд легкового автомобиля с экологическим классом не ниже 4-го, и аналогичным для грузового транспорта. Вводятся и знаки, показывающие конец зоны, по которой могут двигаться подобные машины.

- Проекты постановлений, которыми планируется утвердить представленные знаки, прошли необходимые процедуры согласований и находятся на рассмотрении Правительства РФ, - сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса. - Знаки экологичности дадут городским и муниципальным властям преференции по ограничению движения в различных зонах города транспортных средств ниже определенного экологического класса, что приведёт к улучшению экологической ситуации в городах. Что касается электромобилей, то знаки необходимы для обеспечения удобства водителей, использующих данный вид транспорта.

Исполнительный директор Сognitive technologies Андрей Черногоров отметил, что введение выделенных полос и зон для электромобилей будет стимулировать спрос на них.

— Знак «Проезд только для электромобилей» можно будет устанавливать для въезда на особо охраняемые природные территории, можно будет разрешать езду на таком транспорте в ночные часы, например после 11 вечера. Электромобили не только экологически чистый транспорт, но еще и бесшумный, а потому такие машины не потревожат сон жильцов близлежащих домов, — пояснил Андрей Черногоров. — Принятие таких знаков будет работать на стимулирование производства электромобилей в России и на улучшение экологической ситуации. Например, введение платных парковок в центре Москвы стало стимулировать людей пользоваться такси и каршеринговыми сервисами.

По мнению координатора проекта «Синие ведерки» Петра Шкуматова, введение знаков для электромобилей в ПДД сильно преждевременно, так как в России сейчас зарегистрировано всего 800 подобных машин.

— Сама технология электромобилей не настолько развита, чтобы могла применяться в условиях нашей страны. У нас холодный климат, из-за которого сокращается время работы аккумуляторов, — отметил Петр Шкуматов.