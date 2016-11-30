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Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

О том, сколько будут платить московские автомобилисты за свободные места, — в инфографике «Известий»

Правительство Москвы приняло законопроект об изменении тарифов на платные парковки. Максимальная цена составит 200 рублей в час, и сумма будет зависеть не только от загруженности улиц, но и времени суток. Закон вступит в силу со 2 декабря.

За Третьим транспортным кольцом тариф останется прежним. А вот, скажем, на улицах Неглинная или Петровка в час пик парковка обойдется в 200 рублей. В то же время в пределах Бульварного кольца цена будет ниже: за первые полчаса автомобилистам придется платить 50 рублей, а далее сумма возрастет до 150 рублей в час.

О том, как изменятся тарифы на парковку в Москве, — в инфографике «Известий».

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифомО том, сколько будут платить московские автомобилисты за свободные места, — в инфографике «Известий»

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Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

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