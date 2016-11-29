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«Атлетико Насьональ» предложил отдать Кубок Южной Америки «Шапекоэнсе»

Таким образом футболисты хотят почтить память погибших в авиакатастрофе в Колумбии

Футболист колумбийского «Атлетико Насьональ» Гильберто Гарсия предложил признать победителем Южноамериканского кубка бразильский клуб «Шапекоэнсе», игроки и тренеры которого во вторник погибли в авиакатастрофе в Колумбии.

По словам Гарсии, все футболисты «Атлетико» считают, что было бы справедливо отдать трофей бразильскому клубу в память о погибших, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Футболисты и члены персонала «Шапекоэнсе» погибли при крушении самолета, следовавшего в город Медельин. Спортсмены должны были принять участие в первой части финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ».

На борту лайнера находился 81 человек — 72 пассажира и девять членов экипажа. По последним данным, выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе».

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Ранее выдвигалась версия о нехватке топлива.

«Шапекоэнсе» — бразильский футбольный клуб из города Шапеко, штат Санта-Катарина. В 2014 году клуб сумел пробиться в элитную серию A чемпионата Бразилии.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Атлетико Насьональ» предложил отдать Кубок Южной Америки «Шапекоэнсе»

Таким образом футболисты хотят почтить память погибших в авиакатастрофе в Колумбии

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