Мадуро назвал Путина символом борьбы за независимость

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина символом борьбы за независимость и многополярный мир. Об этом глава боливарианской республики сообщил на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Победы Путина — наши победы. Мы все ориентируемся на Путина, он для нас символ борьбы за независимость и многополярный мир», — сообщил Николас Мадуро в ходе траурной церемонии в Гаване в связи со смертью кубинского революционера Фиделя Кастро.

Глава Венесуэлы также попросил передать президенту РФ пожелания здоровья.

Ранее участники российской делегации во главе с Вячеславом Володиным возложили цветы в мемориальном комплексе имени Хосе Марти, почтив память легендарного политического деятеля.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур в связи с его смертью. Похороны революционера состоятся 4 декабря, до этого времени в стране запрещена продажа спиртных напитков и проведение развлекательных мероприятий.