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Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкой

По словам руководившего расследованием бригадного генерала Ричарда Коу, инцидент произошел по вине человеческого фактора

Фото: TASS/AP

Авиаудар возглавляемой США коалиции по сирийским войскам в сентябре был нанесен ошибочно, заявил руководивший расследованием бригадный генерал Ричард Коу.

По его словам, «печальная ошибка» американской стороны «основывалась прежде всего на человеческом факторе». Военные предполагали, что бомбят боевиков ИГ (запрещена в РФ), передает «Федеральное агентство новостей».

При этом Коу подчеркнул, что в ходе расследования не было зафиксировано неправомерных действий со стороны пилотов коалиции или командиров, которые одобрили атаку.

Детали расследования Коу приводить не стал, сославшись на их секретность.

Напомним, 17 сентября самолеты возглавляемой США коалиции нанесли серию ударов по сирийским войскам, находившимся в окружении группировки ИГ в районе аэродрома Дейр-эз-Зора.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкой

Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкойПо словам руководившего расследованием бригадного генерала Ричарда Коу, инцидент произошел по вине человеческого фактора

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