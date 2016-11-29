Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкой

Авиаудар возглавляемой США коалиции по сирийским войскам в сентябре был нанесен ошибочно, заявил руководивший расследованием бригадный генерал Ричард Коу.

По его словам, «печальная ошибка» американской стороны «основывалась прежде всего на человеческом факторе». Военные предполагали, что бомбят боевиков ИГ (запрещена в РФ), передает «Федеральное агентство новостей».

При этом Коу подчеркнул, что в ходе расследования не было зафиксировано неправомерных действий со стороны пилотов коалиции или командиров, которые одобрили атаку.

Детали расследования Коу приводить не стал, сославшись на их секретность.

Напомним, 17 сентября самолеты возглавляемой США коалиции нанесли серию ударов по сирийским войскам, находившимся в окружении группировки ИГ в районе аэродрома Дейр-эз-Зора.