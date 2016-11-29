Лавров: встреча «нормандской четверки» на уровне МИД не стала прорывом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча стран «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел не внесла прорыв в реализацию Минских договоренностей.

«Минские договоренности буксуют, даже не удается согласовать последовательность шагов», — приводит ТАСС сообщение главы внешнеполитического ведомства РФ.

Он также обратил внимание на то, что нарушений в сфере безопасности и отвода техники со стороны Киева было зафиксировано в разы больше, чем со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР.