Лавров: встреча «нормандской четверки» на уровне МИД не стала прорывом

Министр иностранных дел России пояснил, что сторонам не удалось согласовать последовательность шагов по реализации Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча стран «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел не внесла прорыв в реализацию Минских договоренностей.
«Минские договоренности буксуют, даже не удается согласовать последовательность шагов», — приводит ТАСС сообщение главы внешнеполитического ведомства РФ.
Он также обратил внимание на то, что нарушений в сфере безопасности и отвода техники со стороны Киева было зафиксировано в разы больше, чем со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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