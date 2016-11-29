Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дело о хищении 1 млрд рублей на космодроме Восточный передали в суд

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова

Дело о хищении 1,18 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный направили в Мещанский районный суд Москвы.

Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Куренной.

По его словам, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова, которого обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, завысив стоимость металлоконструкций для космодрома.

Куренной отметил, что уголовное дело в отношении Рязанова выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается.

Читайте также:

Завершено расследование в отношении обвиняемого по делу Восточного

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Дело о хищении 1 млрд рублей на космодроме Восточный передали в суд

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке