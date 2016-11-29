Дело о хищении 1 млрд рублей на космодроме Восточный передали в суд

Дело о хищении 1,18 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный направили в Мещанский районный суд Москвы.

Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Куренной.

По его словам, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова, которого обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, завысив стоимость металлоконструкций для космодрома.

Куренной отметил, что уголовное дело в отношении Рязанова выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается.