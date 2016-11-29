Дело о вымогательстве у Киркорова началось после звонка пранкеров

Дело о вымогательстве у Филиппа Киркорова началось с того, что французскому музыканту Дидье Маруани позвонили пранкеры и предложили «закрыть тему» о плагиате за €1 млн.

Об этом рассказал адвокат Киркорова Александр Добровинский.

«В какой-то момент пранкеры Вован и Лексус позвонили Маруани и в качестве шутки предложили закрыть тему о плагиате за €1 млн», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее Добровинский сообщил, что Маруани и его юрист Игорь Трунов подозреваются в вымогательстве у Киркорова €1 млн и были задержаны с поличным при передаче им денег.

Представляющая интересы французского музыканта адвокат Людмила Айвар заявила, что Маруани не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, полицейские провели с Труновым и Маруани беседу.

Позднее, по словам Айвар, Трунов и Маруани были доставлены в ОВД «Басманное».