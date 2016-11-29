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Дело о вымогательстве у Киркорова началось после звонка пранкеров

Французскому музыканту Дидье Маруани позвонили Вован и Лексус и предложили «закрыть тему» о плагиате за €1 млн

Дело о вымогательстве у Филиппа Киркорова началось с того, что французскому музыканту Дидье Маруани позвонили пранкеры и предложили «закрыть тему» о плагиате за €1 млн.

Об этом рассказал адвокат Киркорова Александр Добровинский.

«В какой-то момент пранкеры Вован и Лексус позвонили Маруани и в качестве шутки предложили закрыть тему о плагиате за €1 млн», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее Добровинский сообщил, что Маруани и его юрист Игорь Трунов подозреваются в вымогательстве у Киркорова €1 млн и были задержаны с поличным при передаче им денег.

Представляющая интересы французского музыканта адвокат Людмила Айвар заявила, что Маруани не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, полицейские провели с Труновым и Маруани беседу.

Позднее, по словам Айвар, Трунов и Маруани были доставлены в ОВД «Басманное».

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Дело о вымогательстве у Киркорова началось после звонка пранкеров

Французскому музыканту Дидье Маруани позвонили Вован и Лексус и предложили «закрыть тему» о плагиате за €1 млн

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