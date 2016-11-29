Защитник Киркорова говорит, что Маруани вымогал 1 млн евро

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявляет, что задержанный в Москве лидер французской группы Space Дидье Маруани вместе со своим представителем требовали с российского певца 1 млн евро.

"Маруани и его юрист Игорь Трунов задержаны <...> по факту вымогательства 1 млн евро у Филиппа Киркорова", - написал Добровинский у себя в Facebook во вторник вечером.

Пионер электронной музыки Маруани вместе с Труновым незадолго до этого оказались задержаны полицией в отделении Сбербанка в центре Москвы. До этого Маруани пытался через суд добиться компенсации нарушения авторских прав.

По версии жены Трунова Людмилы Айвар, в банке Маруани собирался в присутствии нотариуса подписать мировое соглашение с Киркоровым, а 1 млн евро российский певец якобы согласился выплатить.

"Киркоров договорился с Маруани о мировом соглашении и обещал выплатить в качестве компенсации 1 млн евро", - заявила "Известиям" супруга юриста.

По ее словам, Маруани и Киркоров "довольно долго" вели переговоры, которые во вторник должны были завершиться.

"Думаю, что подписание планировалось в банке, чтобы сразу там же открыть счет", - отметила Айвар, добавив, что "на Покровке Дидье и Игоря уже ждал спецназ".



Маруани добивался компенсации в 75 млн рублей за исполнение песни "Жестокая любовь", материал которой мог быть частично заимствован из его композиции.