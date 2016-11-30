Боевики ИГ заявили о захвате двух турецких солдат в Сирии

Двое пропавших в Сирии турецких военнослужащих, о потере связи с которыми ранее объявил генштаб Турции, захвачен в плен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщила организация SITE Intelligence Group.

Организация уточнила, что турецкие солдаты были захвачены недалеко от Алеппо, рядом с одной из деревень к востоку от города Эль-Баб. По утверждению SITE, боевики уже подтвердили факт пленения солдат, передает РИА «Новости».

Генштаб Турции сообщал, что утратил связь с двумя военными в 15:30 (совпадает с мск). Ведутся их поиски.

Турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» по зачистке территории Сирии от террористов 24 августа.

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