Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем

Опасными объявлены акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма

Украина установила новые запретные зоны для полетов над Черным морем, в которые входят акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

Об этом заявил представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым», – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что причины установки новых зон Украиной не называются.

При этом никаких консультаций с Россией не проводилось.

По мнению Извольского эти действия нарушают требования Международной организации гражданской авиации и являются политически ангажированными и провокационными.

Он добавил, что полетам над Крымом новые зоны запрета не угрожают.

Читайте также: МО РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем

Опасными объявлены акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке