Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем

Украина установила новые запретные зоны для полетов над Черным морем, в которые входят акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

Об этом заявил представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым», – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что причины установки новых зон Украиной не называются.

При этом никаких консультаций с Россией не проводилось.

По мнению Извольского эти действия нарушают требования Международной организации гражданской авиации и являются политически ангажированными и провокационными.

Он добавил, что полетам над Крымом новые зоны запрета не угрожают.

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