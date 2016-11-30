Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем

Опасными объявлены акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма
Украина установила новые запретные зоны для полетов над Черным морем, в которые входят акватории над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма.
Об этом заявил представитель Росавиации Сергей Извольский.
«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что причины установки новых зон Украиной не называются.
При этом никаких консультаций с Россией не проводилось.
По мнению Извольского эти действия нарушают требования Международной организации гражданской авиации и являются политически ангажированными и провокационными.
Он добавил, что полетам над Крымом новые зоны запрета не угрожают.
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