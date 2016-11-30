Омбудсмен Москалькова: Власть должна «слышать» бизнес

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в материале для «Известий» рассказала на примере трагического случая из своей практики, насколько важно людям быть услышанными властью для того, чтобы вовремя получить защиту.

Омбудсмен рассказала, что уделяет особое внимание критическим ситуациям, которые способны привести к непоправимым последствиям. Она привела в пример случай, который произошел в сентябре этого года в Ялте.

— 2 сентября заслуженный строитель, чернобылец Александр Иванович Стрекалин совершил самоубийство. 4 сентября ветеран умер в ожоговом центре симферопольской больницы, — пишет Москалькова.

Она рассказала, что Стрекалина довели до самоубийства рейдеры, которые пытались захватить кафе, где он был хозяином. Супруга Стрекалина неоднократно обращалась в полицию, но это не дало нужной защиты.

— Бесполезно: уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений замяли, визиты незваных гостей продолжились. Восемь раз приезжали громить кафе. Полиции и прокуратуре удавалось пресекать эти действия, но «гости» продолжали вновь и вновь появляться с завидной регулярностью.

В итоге мужчина объявил, что от отчаяния готов совершить самоубийство у городской Доски почета. Однако этим планам суждено было сбыться в другом месте: 2 сентября очередная попытка сноса кафе удалась и Стрекалин в отчаянии покончил с собой.

Москалькова обратила внимание на то, что супруга Стрекалина и после его трагической гибели ищет защиты, так как угрозы в адрес нее и ее близких продолжаются.

— Я поделилась этой историей потому, что даже из самых трагических событий нужно извлекать уроки: чтобы не повторилось подобное, нужно всегда помнить, что Закон — он один для всех, а кроме Закона есть еще и простые человеческие эмоции: желание понять, сочувствие, жалость

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