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Чиновникам могут запретить изымать единственное жилье

Под защиту попадут так называемые добросовестные приобретатели

Чиновникам могут запретить изымать единственное жилье, даже если в свое время его приватизировали с нарушениями закона.

Такой законопроект будет внесен весной на одобрение парламента России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Надо в первую очередь защищать права гражданина, потому что по сравнению с государством это заведомо более слабая сторона», – сообщил парламентарий.

Поводом для законодательной инициативы стали многочисленные случаи пересмотра властями субъектов РФ сделок по приватизации 90-х годов, и соответствующие обращения в суды.

При этом, напоминает Емельянов, эти объекты недвижимости, даже приватизированные в обход закона, с тех пор могли много раз поменять собственника, и конечный приобретатель не мог знать об этом при покупке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Чиновникам запретят отбирать квартиры у добросовестных приобретателей​​​​​​​

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Чиновникам могут запретить изымать единственное жилье

Под защиту попадут так называемые добросовестные приобретатели

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