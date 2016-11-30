Чиновникам могут запретить изымать единственное жилье, даже если в свое время его приватизировали с нарушениями закона.

Такой законопроект будет внесен весной на одобрение парламента России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Надо в первую очередь защищать права гражданина, потому что по сравнению с государством это заведомо более слабая сторона», – сообщил парламентарий.

Поводом для законодательной инициативы стали многочисленные случаи пересмотра властями субъектов РФ сделок по приватизации 90-х годов, и соответствующие обращения в суды.

При этом, напоминает Емельянов, эти объекты недвижимости, даже приватизированные в обход закона, с тех пор могли много раз поменять собственника, и конечный приобретатель не мог знать об этом при покупке.

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