Делегация из России приняла участие в церемонии прощания с Кастро

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил венок к мемориалу, где была выставлена урна с прахом лидера кубинской революции Фиделя Кастро
Делегация из России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приняла участие в церемонии прощания с Кастро.
Урна с прахом была выставлена в мемориале Хосе Марти в Гаване.
«Это человек, который принадлежит не только Кубе, он принадлежит всему миру», — сказал лидер российской делегации о Фиделе Кастро.
В ходе церемонии прощания Володин возложил венок и оставил в книге соболезнований запись, в которой указал на роль Кастро в истории отношений сначала с СССР, а потом и с Россией.
Также спикер российского парламента пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и встретился с родственниками Фиделя Кастро.
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