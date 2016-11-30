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Делегация из России приняла участие в церемонии прощания с Кастро

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил венок к мемориалу, где была выставлена урна с прахом лидера кубинской революции Фиделя Кастро

Делегация из России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приняла участие в церемонии прощания с Кастро.

Урна с прахом была выставлена в мемориале Хосе Марти в Гаване.

«Это человек, который принадлежит не только Кубе, он принадлежит всему миру», — сказал лидер российской делегации о Фиделе Кастро.

В ходе церемонии прощания Володин возложил венок и оставил в книге соболезнований запись, в которой указал на роль Кастро в истории отношений сначала с СССР, а потом и с Россией.

Также спикер российского парламента пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и встретился с родственниками Фиделя Кастро.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Последние почести команданте​​​​​​​

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Делегация из России приняла участие в церемонии прощания с Кастро

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил венок к мемориалу, где была выставлена урна с прахом лидера кубинской революции Фиделя Кастро

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