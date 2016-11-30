Полиция отпустила Дидье Маруани до утра

Французского музыканта Филипп Киркоров обвиняет в вымогательстве
Полиция отпустила франсузского музыканта Дидье Маруани, обвиненного в вымогательстве Филиппом Киркоровым до утра.
Об этом заявила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы задержанного с Маруани юриста Трунова.
«Дидье освободили из отделения полиции, но не отдали телефон. Завтра его ждут обратно для дачи объяснений», – цитирует адвоката «РИА Новости».
Она добавила, что музыкант не стал давать объяснений без представителя консульства Франции.
Ранее сообщалось, что Дидье Маруани и его юрист были задержаны за попытку вымогательсства у Филиппа Киркорова.
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