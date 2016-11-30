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Сомалиец, совершивший теракт в США, был поклонником ИГ

Нападение в университете штата Огайо произошло под влиянием исламистов

Сомалиец Абдул Разак Али Артан, совершивший теракт в США был поклонником ИГ (запрещена в РФ).

Об этом заявила телекомпания CNN.

Власти установили, что молодой человек читал в интернете пропагандистские материалы ИГ и публиковал на своей странице в социальной сети Facebook посты, проникнутые к террористам, сообщает ТАСС.

Нападение было совершено на территории университета в понедельник, 28 ноября. 18-летний легальный мигрант из Сомали врезался в группу людей и нападал на прохожих с ножом до тех пор, пока не был застрелен подоспевшей полицией.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Сомалиец, совершивший теракт в США, был поклонником ИГ

Нападение в университете штата Огайо произошло под влиянием исламистов

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