Сомалиец, совершивший теракт в США, был поклонником ИГ

Сомалиец Абдул Разак Али Артан, совершивший теракт в США был поклонником ИГ (запрещена в РФ).

Об этом заявила телекомпания CNN.

Власти установили, что молодой человек читал в интернете пропагандистские материалы ИГ и публиковал на своей странице в социальной сети Facebook посты, проникнутые к террористам, сообщает ТАСС.

Нападение было совершено на территории университета в понедельник, 28 ноября. 18-летний легальный мигрант из Сомали врезался в группу людей и нападал на прохожих с ножом до тех пор, пока не был застрелен подоспевшей полицией.

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